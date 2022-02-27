Alanyaspor - Konyaspor: 5-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 27. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Trabzonspor'un ardından 2. sırada yer alan Konyaspor deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 5-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller Daniel Candeias, Famara Diedhiou, Umut Güneş, Joao Novais ve Oğuz Aydın'dan geldi.

Konyaspor'un tek sayısını ise Abdülkerim Bardakçı kaydetti.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 43'e çıkardı. Konyaspor ise 49 puanda kaldı.

KONYASPOR GALİBİYETİ UNUTTU

Trabzonspor'un en yakın takipçisi Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'deçıktığı son 4 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabildi.

Yeşil Beyazlı ekip, 28. hafta da ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.