Haberler Alanyaspor Alanyaspor - Konyaspor: 5-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Alanyaspor - Konyaspor: 5-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında ligin 2. sırasında yer alan Konyaspor deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 5-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Konyaspor böylece Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmada sadee 1 puan toplayabildi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 17:57
Alanyaspor - Konyaspor: 5-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 27. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Trabzonspor'un ardından 2. sırada yer alan Konyaspor deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 5-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller Daniel Candeias, Famara Diedhiou, Umut Güneş, Joao Novais ve Oğuz Aydın'dan geldi.

Konyaspor'un tek sayısını ise Abdülkerim Bardakçı kaydetti.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 43'e çıkardı. Konyaspor ise 49 puanda kaldı.

KONYASPOR GALİBİYETİ UNUTTU

Trabzonspor'un en yakın takipçisi Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'deçıktığı son 4 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabildi.

Yeşil Beyazlı ekip, 28. hafta da ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

DİĞER
Nur Fettahoğlu'nun Umut Evirgen ile samimi paylaşımı "Yeni bir aşk mı?" dedirtmişti! Nur Fettahoğlu'ndan açıklama geldi!
Hülya Avşar Cemal Güzelci aşkıyla ilgili ilk kez konuştu bakın neler söyledi! Öperken görüntüleri ortaya çıkmıştı: 'Normal değilim'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor