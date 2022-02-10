ALANYASPOR - ADANA DEMİRSPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE 💥 | Alanyaspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

ALANYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

ALANYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Ziraat Türkiye Kupası'nda haftasında heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Alanyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Adana Demirspor maçı 10 Şubat Perşembe günü saat 17:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak. Maçın tüm detayları gün boyu fotomac.com.tr'de yer alacak.