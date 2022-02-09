Alanyaspor Erencan Yardımcı'yı kadrosuna kattı!

Süper Lig'de Avrupa potasında yer alan Alanyaspor, Eyüpspor'dan Erencan Yardımcı'yı kadrosuna kattı.
Genç golcü, sezon sonuna kadar kiralık olarak turuncu-yeşilli formayı giyecek.
20 yaşındaki oyuncu bu sezon Eyüpspor formasıyla 9 resmi maçta forma giyerken, 2 gol atıp 1 de asist yaptı.
Aytemiz Alanyaspor'umuza hoş geldin Erencan Yardımcı!— Aytemiz Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) February 9, 2022
✍️ Kulübümüz, Eyüpspor'da forma giyen Erencan Yardımcı'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza dahil etti. #AytemizAlanyaspor pic.twitter.com/cXQlyGjfF6