Alanyaspor Erencan Yardımcı'yı kadrosuna kattı!

Süper Lig'de Avrupa potasında yer alan Alanyaspor, Eyüpspor'dan Erencan Yardımcı'yı kadrosuna kattı.

Genç golcü, sezon sonuna kadar kiralık olarak turuncu-yeşilli formayı giyecek.

20 yaşındaki oyuncu bu sezon Eyüpspor formasıyla 9 resmi maçta forma giyerken, 2 gol atıp 1 de asist yaptı.