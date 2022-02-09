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Alanyaspor Erencan Yardımcı'yı kadrosuna kattı!

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, transfer döneminin son gününde Eyüpspor'dan kiraladığı Erencan Yardımcı ile sözleşme imzaladı. Genç oyuncu sezon sonuna kadar Alanyaspor'da forma giyecek.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 15:58
Alanyaspor Erencan Yardımcı'yı kadrosuna kattı!

Süper Lig'de Avrupa potasında yer alan Alanyaspor, Eyüpspor'dan Erencan Yardımcı'yı kadrosuna kattı.

Genç golcü, sezon sonuna kadar kiralık olarak turuncu-yeşilli formayı giyecek.

20 yaşındaki oyuncu bu sezon Eyüpspor formasıyla 9 resmi maçta forma giyerken, 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

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