Galibiyeti kaçırdık

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. Sanchez, "Oyunu domine eden bizdik. Öne geçtik ve iyi de gidiyorduk. Duran toptan golü yedik. Bu çok hesapta yoktu. Juanfran'ın kartında art niyet aramamak gerektiğini düşünüyorum. Kaybettiğimiz 2 puan var diye yorum yapabilirim. Takım olarak her geçen gün daha iyi olmak istiyoruz. Oyuncularım bundan daha da fazlasını hak ediyor. Her karşılaşmaya 3 puan parolasıyla çıkıyoruz. Alanyaspor olarak Süper Lig'deki serimizi sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.