Efecan’dan imza

Alanyaspor, Fenerbahçe'nin istediği yıldız kanat oyuncusu Efecan Karaca'nın sözleşmesini uzattı. Turuncu-yeşilliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcusuyla 3 yıllık yeni kontrat yaptı.
Alanyaspor, Fenerbahçe'nin istediği yıldız kanat oyuncusu Efecan Karaca'nın sözleşmesini uzattı. Turuncu-yeşilliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcusuyla 3 yıllık yeni kontrat yaptı. Bu sezon 22 maçta 3 gol, 11 asist katkısı sağlayan Karaca, 8 kez de milli formayı giydi.