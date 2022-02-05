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Efecan’dan imza

Alanyaspor, Fenerbahçe'nin istediği yıldız kanat oyuncusu Efecan Karaca'nın sözleşmesini uzattı. Turuncu-yeşilliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcusuyla 3 yıllık yeni kontrat yaptı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Efecan’dan imza
Alanyaspor, Fenerbahçe'nin istediği yıldız kanat oyuncusu Efecan Karaca'nın sözleşmesini uzattı. Turuncu-yeşilliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcusuyla 3 yıllık yeni kontrat yaptı. Bu sezon 22 maçta 3 gol, 11 asist katkısı sağlayan Karaca, 8 kez de milli formayı giydi.
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