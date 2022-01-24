Alanyaspor şov sürüyor!

Francesco Farioli'nin öğrencileri Altay'ı 2-0, Hatayspor'u ise görkemli bir şekilde 6-0 ile mağlup etmişti. Akdeniz temsilcisi, Karadeniz deplasmanında da hata yapmadı. Maça fırtına gibi başlayan Alanyaspor, 5'te Davidson, 6'da Emre Akbaba ile 2-0'ı buldu 41'de Umut Nayir'in golüyle Giresunspor umutlandı.

EMRE AFFETMİYOR

Alanyaspor ikinci devrede de dikkatliydi. Giresunspor hücumda etkili olmaya çalışsa da Francesco Farioli yerinde değişikliklerle oyuna müdahale etti. Böylece hem Karadeniz ekibinin hızını kesti hem de takımına dinamizm kattı. Son bölümde Giresunspor en azından beraberlik için gelirken Emre Akbaba skoru 3-1 yaptı. Alanyaspor 3'üncü sıraya çıktı.

AKBABA 8 GOL OLDU

Galatasaray'dan ayrılıp yeniden Alanyaspor'un yolun tutan Emre Akbaba kendini buldu. Tecrübeli hücum oyuncusu Giresunspor deplasmanın da boş geçmedi. Son 3 haftada 5. golünü kaydetti. Toplamda gol sayısı ise 8 oldu. 29 yaşındaki futbolcunun bu sezon şu ana kadar 3 de asisti bulunuyor.