Haberler Alanyaspor Alanyaspor şov sürüyor!

Alanyaspor şov sürüyor!

Süper Lig'in son haftalardaki formda takımı Alanyaspor, Giresunspor engelini de aşmayı bildi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Alanyaspor şov sürüyor!

Francesco Farioli'nin öğrencileri Altay'ı 2-0, Hatayspor'u ise görkemli bir şekilde 6-0 ile mağlup etmişti. Akdeniz temsilcisi, Karadeniz deplasmanında da hata yapmadı. Maça fırtına gibi başlayan Alanyaspor, 5'te Davidson, 6'da Emre Akbaba ile 2-0'ı buldu 41'de Umut Nayir'in golüyle Giresunspor umutlandı.

EMRE AFFETMİYOR
Alanyaspor ikinci devrede de dikkatliydi. Giresunspor hücumda etkili olmaya çalışsa da Francesco Farioli yerinde değişikliklerle oyuna müdahale etti. Böylece hem Karadeniz ekibinin hızını kesti hem de takımına dinamizm kattı. Son bölümde Giresunspor en azından beraberlik için gelirken Emre Akbaba skoru 3-1 yaptı. Alanyaspor 3'üncü sıraya çıktı.

AKBABA 8 GOL OLDU
Galatasaray'dan ayrılıp yeniden Alanyaspor'un yolun tutan Emre Akbaba kendini buldu. Tecrübeli hücum oyuncusu Giresunspor deplasmanın da boş geçmedi. Son 3 haftada 5. golünü kaydetti. Toplamda gol sayısı ise 8 oldu. 29 yaşındaki futbolcunun bu sezon şu ana kadar 3 de asisti bulunuyor.

DİĞER
Son dakika: Erman Toroğlu Galatasaray-Trabzonspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi! “O müdahale kafamı karıştırıyor”
Şafak Sezer Hülya Avşar'ı Ti'ye alınca fena kızdırdı! Ünlü sanatçı "sazan" diyerek tepki gösterdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor