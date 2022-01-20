Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor, sahasında Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da bu maçı kazanarak 3 puanı hanesinr yazdırmak istiyor. Peki, Alanyaspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ALANYASPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Hatayspor maçı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Bugün saat 17.00'de başlayacak mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER:

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih, Furkan, Tayfur, Emirhan, Emre, Davidson, Efecan, Novais, Candeias

Hatayspor: Abdullah, Kamil, Burak, Fatih, Adekugbe, Boudjema, Ribeiro, Louis, Saba, Kahraba, Diouf