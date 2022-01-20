Haberler Alanyaspor Alanyaspor Hatayspor maçı CANLI

Alanyaspor Hatayspor maçı CANLI

Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor. İki takım da bu maçı kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Alanyaspor Hatayspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 16:57
Alanyaspor Hatayspor maçı CANLI

Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor, sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Üst sıraları zorlayan iki takımın a hedefi maçtan 3 puanla ayrılmak...


ALANYASPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Hatayspor maçı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanıyor ve karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor.Saat 17.00'de başlayan mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

ALANYASPOR - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Eduardo, Borja, Efkan, Novais, Emre, Efecan, Furkan Davidson

Hatayspor: Abdullah, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Riberio, Kamara, Lobjanidze, Saint - Louis, Mame Diouf

DİĞER
Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak’ın ikizleri büyüdü! Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak kızlarının doğum gününü bu sözlerle kutladı!
Safiye Soyman ile Faik Öztürk dolandırıcı mı? Ünlü ikilinin 10 yıla kadar hapsi isteniyor: "Tanınmış kişiler olduğu için itimat ettik"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor