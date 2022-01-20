Alanyaspor Hatayspor maçı CANLI

Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor, sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Üst sıraları zorlayan iki takımın a hedefi maçtan 3 puanla ayrılmak...
ALANYASPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Hatayspor maçı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanıyor ve karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor.Saat 17.00'de başlayan mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
ALANYASPOR - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Eduardo, Borja, Efkan, Novais, Emre, Efecan, Furkan Davidson
Hatayspor: Abdullah, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Riberio, Kamara, Lobjanidze, Saint - Louis, Mame Diouf