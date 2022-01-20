Alanyaspor - Hatayspor 6-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Alanyaspor ile Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında kozlarını paylaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çaldı.

Karşılaşmayı 6-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri Emre Akbaba (3), Eduardo ve Oğuz Aydın (2) attı.



Bu sonuçla Alanyaspor puanını 35'e yükselterek Hatayspor ile durumu eşitledi.



MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca, rakip alanda pasını Emre Akbaba'ya çıkardı. Sağ çaprazdan rakip ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın vuruşunda, top üst direkten döndü. Geri dönen topu Efecan Karaca kafayla tamamlamak istedi. Top az farkla üstten dışarı çıktı.

17. dakikada Alanyaspor golü buldu. Sol kanattan Borja'nın ceza sahasına ortaladığı topa Emre Akbaba gelişine vurmak istedi. Defansın müdahalesiyle ortada kalan topa Emre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

26. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Davidson'un çıkardığı topu, Eduardo bekletmeden Emre Akbaba'ya gönderdi. Bu futbolcunun sert şutunda, Abdullah Yiğiter topu çıkardı. Dönen topu Efecan Karaca kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

31. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Emre Akbaba, topu koşu yapan Efecan Karaca'ya çıkardı. Bu futbolcunun da bekletmeden araya çıkardığı pasta, ceza sahası içinde Eduardo, sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

45+5. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Emre Akbaba, ceza sahası içinde Efecan Karaca'yı topla buluşturdu. Bu futbolcunun bekletmeden soluna çıkardığı meşin yuvarlağı kontrol eden Eduardo'nun şutunda, kaleci topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor 2-0 önde bitirdi.

59. dakikada ceza sahası dışından Davidson'un sert şutunda top kaleci Serkan'dan sekti, dönen topu takip eden Emre Akbaba, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-0

71. dakikada oyuna yeni giren Soliman, ceza sahası dışından yaptığı plase şutu, kaleci Marafona kurtardı.

74. dakikada ceza sahası dışından Novais'in defansın arkasına attığı topa hareketlenen Emre Akbaba, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 4-0

77. dakikada Candeias'ın sağ kanattan yerden ceza sahasına ortasında arkada direkte topla buluşan Oğuz, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 5-0

79. dakikada defanstan hızlı çıkan Alanyaspor'da Candeias, bekletmeden topu Oğuz ile buluşturdu. Bu oyuncu da düzgün bir vuruşla topu kalecinin sağından fileler gönderdi. 6-0