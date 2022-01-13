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Alanyaspor Emirhan Aydoğan transferini resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Bursaspor'da oynayan Emirhan Aydoğan ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Akdeniz temsilcisi, Emirhan için basın toplantısı düzenledi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 17:37
Alanyaspor Emirhan Aydoğan transferini resmen açıkladı

Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor'da oynayan Emirhan Aydoğan ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Emirhan Aydoğan, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun katıldığı törende, 3.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Daha önce Bursaspor'da futbol oynayan Emirhan Aydoğan, bundan sonra Aytemiz Alanyasporumuzun formasını terletecek. Hem camiamıza, hem de Emirhan'a hayırlı olsun. Kulüp olarak ivme kazanan, aşama kaydeden hale geldik. Aramıza hoş geldin. Hedeflerine ulaşacağına ve bize katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Emirhan Aydoğan ise "Aytemiz Alanyaspor'da olduğum için çok mutluyum. Burası Türkiye'de bilinen bir kulüp. Oyuncuya çok değer verildiğini hissediyorum. Orta ve kısa vadede kendimi gösterip milli takıma gitmek, oradan da ülkemi Avrupa'da temsil etmek istiyorum" diye konuştu.

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