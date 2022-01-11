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Babacar şoku!

Alanyaspor 28 yaşındaki Senegalli golcüsü Babacar ile kontratın sona erdirildiğini açıklayıp yollarını ayırdı. İtalyan ekibi Sassuolo'dan satın alma opsiyonlu kiralanan Babacar, kalp rahatsızlığı da geçirdiği turuncu- yeşillilerde bu sezon 17 maçta 6 gol, 1 asist katkısı sağladı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 06:50
Babacar şoku!
Alanyaspor 28 yaşındaki Senegalli golcüsü Babacar ile kontratın sona erdirildiğini açıklayıp yollarını ayırdı. İtalyan ekibi Sassuolo'dan satın alma opsiyonlu kiralanan Babacar, kalp rahatsızlığı da geçirdiği turuncu- yeşillilerde bu sezon 17 maçta 6 gol, 1 asist katkısı sağladı.
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