Babacar şoku!

Alanyaspor 28 yaşındaki Senegalli golcüsü Babacar ile kontratın sona erdirildiğini açıklayıp yollarını ayırdı. İtalyan ekibi Sassuolo'dan satın alma opsiyonlu kiralanan Babacar, kalp rahatsızlığı da geçirdiği turuncu- yeşillilerde bu sezon 17 maçta 6 gol, 1 asist katkısı sağladı.
Alanyaspor 28 yaşındaki Senegalli golcüsü Babacar ile kontratın sona erdirildiğini açıklayıp yollarını ayırdı. İtalyan ekibi Sassuolo'dan satın alma opsiyonlu kiralanan Babacar, kalp rahatsızlığı da geçirdiği turuncu- yeşillilerde bu sezon 17 maçta 6 gol, 1 asist katkısı sağladı.