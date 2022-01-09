Kırmızıda geçen olmadı

Ligin iki güçlü ekibinin maçında kazanan çıkmadı. Alanya, 14'te öne geçti. Efecan'ın arka direğe ortasına Babacar kafayı vurdu: 1-0. 38'de Ömer Ali gol attı, formayı çıkarınca sarı gördü. Gol incelemesinde faul yaptığı anlaşılınca ikinci sarıyı görüp atıldı.

UMUT DİREKT ATILDI

45'te Başakşehir beraberliği yakaladı. Savunmanın uzaklaştırdığı topa Caiçara çok sert vurdu: 1-1. 55'te Umut Güneş'in, Deniz Türüç'e faulü VAR incelemesi sonucu kırmızı kartın çıkmasına neden oldu. 71'de Efecan auta vurdu. 77'de ise Davidson golü kaçırdı.

1 PUAN KÖTÜ DEĞİL

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer şöyle konuştu: Erken bir gol yedik. Üstüne çok ilginç bir şekilde 10 kişi kaldık. İlk yarının sonunda eşitledik. Alanya deplasmanından 1 puanla ayrılmak kötü sonuç değil.