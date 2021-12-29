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SPOR HABERİ - Alanyaspor’da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi!

Spor haberi... Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı. İşte detaylar...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 19:13 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 19:24
SPOR HABERİ - Alanyaspor’da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi!

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor'un başına geçen Bülent Korkmaz, son haftalarda alınan sonuçların ardından Alanya ekibiyle yollarını ayırdı. İlk 6 hafta puan kaybetmeyen Korkmaz'ın ekibi, ardından gelen mağlubiyetlerle sarsılırken, Bülent Korkmaz bugün Alanyaspor yönetimi ile karşılıklı anlaşarak takımdaki görevinden ayrıldı.

FARIOLI SESLERİ
Ayrılığın yarın yapılacak olan ortak basın açıklamasıyla duyurulması beklenirken, Bülent Korkmaz'ın yerine ise son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli'nin düşünüldüğü öğrenildi.

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