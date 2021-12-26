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Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Fatih Karagümrük, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 10:51
Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

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Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı 26 Aralık Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.

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