Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı canlı

Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor.
ALANYASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ:
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Mevlja, Milunovic, Tayfur, Efkan, Umut, Efecan, Novais, Davidson, Diedhiou
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Luckassen, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Adnan, Bertolacci, Tunay, Jimmy, Pesic
ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı 26 Aralık Pazar günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.