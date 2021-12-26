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Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Fatih Karagümrük, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Kritik müsabakayı Alper Ulusoy yönetiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimzden takip edebilirsiniz...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 15:57
Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı canlı

Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor.


ALANYASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ:

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Mevlja, Milunovic, Tayfur, Efkan, Umut, Efecan, Novais, Davidson, Diedhiou

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Luckassen, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Adnan, Bertolacci, Tunay, Jimmy, Pesic

ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı 26 Aralık Pazar günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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