Alanyaspor Fatih Karagümrük : 1-1 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Alanyaspor'un golünü 57. dakikada Efkan Bekiroğlu atarken, Fatih Karagümrük ise bu gole 71. dakikada Aleksandar Pesic'le karşılık verdi.

Alanyaspor'un bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 3 maça çıkarken 28 puana yükseldi. Karagümrük'ün yenilmezlik serisi ise 3 maça çıktı ve 27 puana ulaştı.

Ligin ikinci devresinin ilk haftasında (20. hafta) Alanyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Fatih Karagümrük ise Gaziantep FK deplasmanında sahneye çıkacak.