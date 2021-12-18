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Alanyaspor-Adanaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan 17. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 17. hafta mücadelesinde Alanyaspor sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 18:57
Alanyaspor-Adanaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan 17. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 17. hafta mücadelesinde Alanyaspor sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ALANYASPOR-ADANASPOR İLK 11'LER

ALANYASPOR: Serkan, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur, Umut, Fatih, Efecan, Novais, Davidson, Diedhiou

ADANA DEMİRSPOR: Muric, Kaan, Tayyip, Samet, Svensson, Stambouli, Gökhan, Vargas, Bjarnason, Yunus, Balotelli

ALANYASPOR-ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 19.00'da çalan Alanyaspor-Adanaspor maçı beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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