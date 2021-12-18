Alanyaspor-Adanaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan 17. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 17. hafta mücadelesinde Alanyaspor sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ALANYASPOR-ADANASPOR İLK 11'LER

ALANYASPOR: Serkan, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur, Umut, Fatih, Efecan, Novais, Davidson, Diedhiou

ADANA DEMİRSPOR: Muric, Kaan, Tayyip, Samet, Svensson, Stambouli, Gökhan, Vargas, Bjarnason, Yunus, Balotelli

ALANYASPOR-ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 19.00'da çalan Alanyaspor-Adanaspor maçı beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.