Alanyaspor Adana Demirspor: 1-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor, sahasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı.

Alanyaspor maça, Serkan, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur, Umut, Fatih, Efecan, Novais, Davidson ve Diedhiou 11'iyle başladı.

Adana Demirspor ise, Muric, Kaan, Tayyip, Samet, Svensson, Stambouli, Gökhan, Vargas, Bjarnason, Yunus ve Balotelli ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Zorlu müsabakada konuk takım 26. dakikada Vargas ile 1-0 öne geçti. Alanyaspor bu gole 30. dakikada Diedhiou ile cevap verdi.

İlk yarının son anlarında 43. dakikada Mario Balotelli sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

İkinci yarıda 3. golü Bjarnason ile bulan Adana Demirspor karşılaşmayı 3-1 galip bitirdi.

Bu sonuçla Alanyaspor, 27 puanla 6. sırada kalırken, Adana Demirspor ise 26 puanla 7. sıraya çıktı.