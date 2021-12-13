Demirspor son nefeste!

Süper Lig'in yenileri Adana'da kozlarını paylaştı. İlk yarısı karşılıklı ataklarla geçilen ve golsüz sona eren mücadelede Adana Demirspor'da Svensson, Metehan ve Balotelli, Giresunspor'da ise Zeki, girdikleri gollük pozisyonlarda çerçeveyi bulamadı.

3 PUANLIK SİFTAH

İkinci yarıda Demirspor, Çotanaklar'ı sahasına hapsetti. Adana ekibi, aradığı golü 90+2'de buldu. Gökhan'ın asistinde Stambouli, ağları sarstı ve hem ligde siftah yaptı hem de takımına altın değerinde bir 3 puan kazandırdı.

'Maçın hakkı bu değil'

Giresunspor hocası Hakan Keleş, kötü zeminden yakınırken buna rağmen iyi oynadıklarını söyledi. Keleş, "Öne geçseydik, her şey çok farklı olabilirdi. Kötü zemine rağmen iyi oynadık. Zemine rağmen oyuncularım mücadele gösterdi" diye konuştu.

YENECEĞİMİZİ BILIYORDUM

Demirspor Teknik Direktörü Montella, 3 puandan emin olduğunu söyledi. İtalyan hoca, "Takımım, 2. yarı başındaki küçük bölüm haricinde konsantrasyonunu kaybetmedi. Son dakikalarda gelen golle kazanacağımızı biliyordum" dedi.