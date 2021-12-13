Alanya 6 attı Sumudica gitti!

Süper Lig'de ilk 33 dakikada 5 golün atıldığı maçta Alanyaspor, Yeni Malatya deplasmanında 6-2 kazanırken, maça teknik direktör Sumudica'nın hareketleri damga vurdu. İlk yarıyı Akdeniz ekibi, 1-0 geriye düştüğü maçta 3-2 üstün tamamladı.

İLK KEZ 6 YEDİ

Gol sağanağı 2. yarıda da sürdü. Alanya; Novais, Diedhiou ve Babacar'la 6-2 kazandı. Malatya, 65'te Haddadi'nin kırmızı görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Türkiye'de en fazla gol yediği maçı yaşayan Rumen hoca, tribünlere istifa işareti yapıp veda etti.

KONSANTRASYON UYARISI

Alanya hocası Bülent Korkmaz, farklı galibiyete rağmen uyarılarda bulundu. Korkmaz, "Maça başlarken kolay goller yedik. İyi savunma yapmadık. Sonuca bakmadan oyuncularıma uyarı yapıyorum. Futbol konsantre işidir" diye konuştu.

BAŞKANLA GÖRÜŞECEĞİZ

Sumudica, maç sonrası açıklamasında böyle devam edemeyeceğinin altını çizdi. Rumen hoca, "Bu kulübün bir şoka ihtiyacı var. Başkanla konuşup göreceğiz. Doğru bir karar alacağımı düşünüyorum çünkü bu şekilde devam etmek çok zor" dedi.