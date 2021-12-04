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Sivasspor deplasmanda galip | Alanyaspor - Sivasspor: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Kerem Atakan Kesgin kaydetti. Bu sonuçla Sivasspor puanını 19'a çıkardı, Alanyaspor ise 24 puanda kaldı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 15:23
Sivasspor deplasmanda galip | Alanyaspor - Sivasspor: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 15. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Günün ilk maçında Alanyaspor ile kozlarını paylaştı.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Kerem Atakan Kesgin kaydetti. Bu sonuçla Sivasspor puanını 19'a çıkardı, Alanyaspor ise 24 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor çıktığı son 2 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmış oldu.

Alanyaspor ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

SİVASSPOR 10 KİŞİ TAMAMLADI

Mücadelenin 86. dakikasında Uğur Çiftçi ikici sarı karttan oyun dışında kaldı.

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