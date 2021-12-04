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Alanyaspor - Sivasspor maçı ne zaman? Alanyaspor - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Bülent Korkmaz ile çıkışa geçen Alanyaspor, Rıza Çalımbay'ın formda ekibi Sivasspor'u yenmek istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 10:00
Alanyaspor - Sivasspor maçı ne zaman? Alanyaspor - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

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Süper Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Sivasspor maçı 4 Aralık Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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