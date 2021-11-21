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Efecan: Sayılmayan gol ofsayttı!

Aytemiz Alanyasporlu Efecan Karaca, Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 06:50
Efecan: Sayılmayan gol ofsayttı!

Karşılaşmayı değerlendiren Efecan "Milli arada çok iyi hazırlandık. Aradan önce Rize'de kötü oynamıştık. Bu haftaya çok iyi hazırlandık. Beşiktaş'ı iyi analiz ettik ve 2-0 kazandık. İkinci yarı psikolojik olarak geriye yaslandık ama Beşiktaş'ın net bir pozisyonu yoktu." dedi. İlk yarının sonunda iptal edilen bir golleri hakkında konuşan Efecan Karaca "Ben ofsaytmışım golde. Bence doğru bir karar. Ofsayttan gelip Vida'yı bozduğum için doğru karar. Ben ofsayt olmasaydım gol olabilirdi. Hoca da 'Sen ofsaytsın' dedi. Ben oradan geriden gelip baskı yaparak Vida'yı şaşırttım. Ofsayt doğru karar" ifadelerini kullandı.

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