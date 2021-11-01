Ne Alanya ne Göztepe

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda dün nefesleri kesen bir maç vardı. Bülent Korkmaz ile çıkışa geçen Alanya ve bu sezon beklentilerin altında kalan Göztepe'nin kapışmasında kazanan olmadı. Maça hızlı başlayan ev sahibi, 3'te Davidson ile öne geçti. Brezilyalı, Efecan'ın pasında rakip fileleri havalandırdı: 1-0. İkinci 45'te Göztepe oyuna ortak oldu. 62'de Tijanic ile eşitliği sağlayan İzmir ekibi, 78'de de Lourency ile öne geçti. Oyunu bırakmayan Güney ekibi, 89'da Milunovic'le skoru belirledi: 2-2. Korkmaz'ın gelişiyle 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Alanyaspor, 21 puanla ligde 3.'lüğe yükseldi.

İKİ YILDIZ CEZALI

Son dakikada golüyle Göztepe karşısında yenilgiden kurtulan Alanya'da 2 oyuncu cezalı duruma düştü. Güney ekibinin ilk golünü atan Davidson ile orta sahanın önemli ismi Fatih, sınırda çıktıkları maçta gördükleri sarıyla cezalı oldu. İkili 12. haftada Rize'ye karşı oynamayacak.

HAKKIMIZ 3 PUANDI

Alanya Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. İyi mücadele ettiklerini belirten Korkmaz, "Oyundan koptuğumuz anlarda yenik duruma düştük. Son dakikalarda çok net pozisyonlar bulmamıza rağmen birini değerlendirdik. Hakkımız 3 puandı" dedi.