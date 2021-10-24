Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası Bülent Korkmaz: Galibiyetle dönmek önemliydi

Alanyaspor ile Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan deplasman ekibi 3 puanın sahibi oldu. Akdeniz ekibinde teknik direktör Bülent Korkmaz, müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Korkmaz, "Oyuncularımı kutluyorum, buradan galibiyetle dönmek önemliydi. İlk yarıdaki oyunu kabul etmiyorum, hiç memnun değilim. Bu bizim oyunumuz değildi, böyle bir oyun beklemiyordum. Aldığımız her topu, her pozisyonda kullanamadık. Fenerbahçe, bizim paslarımızla atağa çıktı. 2. yarı biraz daha iyi oynayınca, oyunu tutunca, hem hücumda olmayı becerebildik, hem de pozisyonlara girdik. 1-0'dan sonra da oyunu tuttuk sayılabiliriz. Fenerbahçe'nin kesin kazanması lazımdı, çok yükleneceğini biliyorduk. Golün son dakikada gelmesi bizim için daha önemliydi, galibiyetle ayrıldık, oyuncularıma tebrikler." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÇABALIYORUZ"

Başarının sırrı sorulan Bülent Korkmaz, "Çok mücadele ediyoruz, çok çabalıyoruz. Oyuncularım da sahada ve antrenmanda gösteriyorlar. Antrenman sahaya yansır. Bu oyunu ve skoru alanlar oyuncu grubu. Biz yardımcı oluyoruz, destek oluyoruz. Çok şükür, galip geldik, inşallah devam eder." dedi.

Oyunculuk ya da teknik direktörlük arasındaki fark sorulan antrenör, "Oyunculuk daha kolay. İyiyseniz oynarsanız, kötüyseniz kulübede oturursunuz. Ekibimle biz bu işi severek, isteyerek yapıyoruz. Stres, heyecan bizi besliyor. Oyunculukta da yaşadık, teknik direktörlükte daha çok yaşıyoruz. Önemli olan kötü durumlarda cesaretli durabilmek, biz de bunu yapıyoruz." diye konuştu.