Alanyaspor - Kayserispor maçı CANLI | Alanya - Kayseri maçı izle | Süper Lig maçları

Alanyaspor ve Kayserispor, Süper Lig'in 9. haftasında, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi Ümit Öztürk yönetiyor.
ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
ALANYASPOR - Serkan, Umut Güneş, Efecan Karaca, Diedhiou, Awaziem, Milunovic, Fatih Aksoy, Emre Akbaba, Juanfran, Borja, Davidson.
KAYSERİSPOR - Lung, Carole, Yasir, Majid, Kolovetsios, Onur, İbrahim, Attamah, Emrah, Thiam, Gavranovic
ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Alanyaspor - Kayserispor maçı 18 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.