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Alanyaspor - Kayserispor maçı CANLI | Alanya - Kayseri maçı izle | Süper Lig maçları

Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor ve Kayserispor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Karşı karşıya geliyor. Alanayspor, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik çıkardı ve bu maçta da 3 puan hedefliyor. Kayserispor ise inişli çıkışlı bir performans sergilerken, son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik çıkardı. Alanyaspor - Kayserispor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 19:57 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 19:57
Alanyaspor - Kayserispor maçı CANLI | Alanya - Kayseri maçı izle | Süper Lig maçları

Alanyaspor ve Kayserispor, Süper Lig'in 9. haftasında, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi Ümit Öztürk yönetiyor.

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
ALANYASPOR - Serkan, Umut Güneş, Efecan Karaca, Diedhiou, Awaziem, Milunovic, Fatih Aksoy, Emre Akbaba, Juanfran, Borja, Davidson.
KAYSERİSPOR - Lung, Carole, Yasir, Majid, Kolovetsios, Onur, İbrahim, Attamah, Emrah, Thiam, Gavranovic

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Kayserispor maçı 18 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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