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Alanyaspor - Kayserispor: 6-3 | MAÇ SONUCU ÖZET | Alanyaspor'dan muhteşem geri dönüş ve yarım düzine gollü galibiyet!

Süper Lig'in 9. haftasında, Alanya'da muhteşem bir müsabaka oynandı. Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırlarken, mücadelecen 6-3'lük galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 21:55 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 22:16
Alanyaspor - Kayserispor: 6-3 | MAÇ SONUCU ÖZET | Alanyaspor'dan muhteşem geri dönüş ve yarım düzine gollü galibiyet!

Alanyaspor ve Kayserispor, Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele, Alanyaspor'un 6-3'lük üstünlüğü ile sonuçlandı.

Alanyaspor'un golleri 14' Efecen, 22' Hosseini (KK), 45' 79' Davidson, 77' Diedheu'dan geldi. Kayserispor'un golleriyse 9' Onur Bulut, 15' Gavranovic, 88' Mustafa Pektemek'ten geldi.

Bu sonuçla Alanyaspor, 17 puanla 7. sıraya yükseldi. Kayserispor ise 11 puanla 11. sırada kendine yer buldu.

Alanyaspor, gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise Konyaspor ile deplasmanda oynayacak.

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