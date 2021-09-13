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Alanyaspor'da Bülent Korkmaz: Böyle bir psikolojide kazanmak çok değerli

Süper Lig’in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile GZT Giresunspor karşılaştı. Ev sahibi Alanyaspor’un 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından Akdeniz ekibinde teknik direktör Bülent Korkmaz açıklamalarda bulundu. Takıma katılalı kısa bir zaman olduğuna dikkat çeken 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Böyle bir psikolojide kazanmak çok değerli, çok önemli ve çok da güzel." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 23:15
Alanyaspor'da Bülent Korkmaz: Böyle bir psikolojide kazanmak çok değerli

Giresunspor galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, takıma katılalı kısa bir zaman olduğuna vurgu yaparken, "Geleli daha 1 hafta oldu. Milli takımdan gelen oyuncularla iki, üç gün çalıştık. Sistemi değiştirdik. Artı son 2 maçta 9 gol yiyen bir takımımız vardı. Özellikle böyle bir psikolojide kazanmak çok değerli, çok önemli ve çok da güzel. Oyun olarak fazla bir şey söylemek istemiyorum. Nihayetinde mazeret demeyeceğim ama birtakım olaylar var. Ama önemli olan kazanmaktı. Güzeldi. Hazır olmayan oyuncularımız var. Onlar da hazır olduğunda daha iyi, daha etkin, daha pozitif bir takım olacağını düşünüyorum. Bunu da yapacağız inşallah" dedi.

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