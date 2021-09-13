Alanyaspor'da Bülent Korkmaz: Böyle bir psikolojide kazanmak çok değerli

Giresunspor galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, takıma katılalı kısa bir zaman olduğuna vurgu yaparken, "Geleli daha 1 hafta oldu. Milli takımdan gelen oyuncularla iki, üç gün çalıştık. Sistemi değiştirdik. Artı son 2 maçta 9 gol yiyen bir takımımız vardı. Özellikle böyle bir psikolojide kazanmak çok değerli, çok önemli ve çok da güzel. Oyun olarak fazla bir şey söylemek istemiyorum. Nihayetinde mazeret demeyeceğim ama birtakım olaylar var. Ama önemli olan kazanmaktı. Güzeldi. Hazır olmayan oyuncularımız var. Onlar da hazır olduğunda daha iyi, daha etkin, daha pozitif bir takım olacağını düşünüyorum. Bunu da yapacağız inşallah" dedi.