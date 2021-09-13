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Alanyaspor Giresunspor maçı CANLI

Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor, sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. İki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Alanyaspor Giresunspor maçının canlı anlatımı haberimizde...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 19:55
Alanyaspor Giresunspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan sürüyor... 4. hafta maçında Alanyaspor ile Giresunspor karşı karşıya geliyor.

ALANYASPOR-GİRESUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Borja, Fatih Aksoy, Milunovic, Juanfran, Awaziem, Umut Güneş, Davidson, Emre Akbaba, Candeias, Diedhiou

Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Douglas, A. Perez, Aziz Eraltay, Flavio, Pelupessy, Sergio, Süleymanov, Diabate, Doukara

ALANYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Giresunspor maçı saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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