Alanyaspor Giresunspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan sürüyor... 4. hafta maçında Alanyaspor ile Giresunspor karşı karşıya geliyor.
ALANYASPOR-GİRESUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Borja, Fatih Aksoy, Milunovic, Juanfran, Awaziem, Umut Güneş, Davidson, Emre Akbaba, Candeias, Diedhiou
Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Douglas, A. Perez, Aziz Eraltay, Flavio, Pelupessy, Sergio, Süleymanov, Diabate, Doukara
ALANYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Giresunspor maçı saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.