Çağdaş Atan’la yollar ayrıldı

Alanyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı. Başakşehir galibiyetiyle başladığı Süper Lig'de Altay ve Hatay'a farklı mağlup olan Akdeniz ekibinde, Çağdaş Atan'ın görevine son verildi. Atan, Şenol Can, Yalçın Koşukavak, Samet Aybaba ve Ünal Karaman'ın ardından görevine son verilen 5'inci teknik adam oldu.
Alanyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı. Başakşehir galibiyetiyle başladığı Süper Lig'de Altay ve Hatay'a farklı mağlup olan Akdeniz ekibinde, Çağdaş Atan'ın görevine son verildi. Atan, Şenol Can, Yalçın Koşukavak, Samet Aybaba ve Ünal Karaman'ın ardından görevine son verilen 5'inci teknik adam oldu.