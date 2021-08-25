Fer Alanyaspor'da

Alanyaspor, transferde önemli b ir ismi daha kadrosuna katmayı başardı. Turuncu-yeşilliler, Feyenoord ve Hollanda futbolunun önemli isimlerinden Leroy Fer ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer süreci ile ilgili konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Kulübümüze katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Gücümüze güç katacaktır. Aramıza hoş geldin" dedi. Feyenoord altyapısından yetişen 31 yaşındaki ön libero, İngiltere'de Norwich, QPR ve Swansea gibi takımlarda oynadı. 2019'da yetiştiği kulüp Feyenoord'a tekrar geri dönen tecrübeli dinamo, bu sezon 5 maçta oynadı. Geçen sezon ise 29 maçta 1 asistle oynadı. 11 kez Hollanda Milli Takımı formasını terleten Fer, 1 gol attı.



Alanya'da çok sıcak karşılandığını söyleyen Fer, aile ortamına vurgu yaptı. Yıldız orta saha, "Geldiğim ilk andan itibaren bir aile ortamı gördüm. Çok sıcak bir karşılama oldu. Ben de Alanyaspor için elimden gelenin en iyisini vereceğim" diye konuştu.