Haberler Alanyaspor Son dakika spor haberi: Alanyaspor Leroy Fer transferini resmen duyurdu!

Son dakika spor haberi: Alanyaspor Leroy Fer transferini resmen duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor yeni transferini resmen açıkladı. Akdeniz ekibi Manolis Sipois'in Trabzonspor'a gitmesinin ardından bu bölge için Feyenoord forması giyen 31 yaşındaki Leroy Fer'i kadrosuna kattı. Hollandalı futbolcu 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 14:03
Son dakika spor haberi: Alanyaspor Leroy Fer transferini resmen duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Trabzonspor'a transfer olan Manolis Siopis'in yerini doldurdu.

Alanyaspor, Feyenoord'da forma giyen 31 yaşındaki Leroy Fer ile anlaşmaya vardı. Türkiye'ye gelen Hollandalı futbolcu, Alanyaspor ile resmi sözleşme imzaladı. Hollandalı futbolcu Akdeniz ekibi ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

LEROY FER KİMDİR?

5 Ocak 1990 doğumlu Leroy Fer, daha önce Feyenoord, Twente, Norwich, QPR ve Swansea formaları giydi. 2019 yılında Feyenoord'a yeniden dönen Leroy Fer, geçtiğimiz sezon 29 maçta görev yaptı.

Leroy Fer bu sezon ise Feyenoord'un oynadığı 7 resmi maçın 5'inde toplam 213 dakika görev yaptı.

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