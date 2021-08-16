Alanya baskını

Süper Lig'in ilk haftasında geçen sezonun flaş ekibi Alanyaspor, ligden düşmemeyi son haftalarda garantileyen Başakşehir'e konuk oldu. Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. 3'te Visca'nın şutunu Serkan çeldi. Alanyaspor 12'de erken bir golle öne geçti. Ceza sahası ön çizgisi yakınından kazanılan serbest vuruşta Diedhiou'nun vuruşunda barajdan seken topa Borja sert vurdu, Lima'ya da çarpan top ağlarla buluştu: 0-1. 26'da Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü. 45+1'de ise bu sefer Efecan'ın vuruşu yan direkte patladı ve ilk yarı Akdeniz ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

SON 8 MAÇTA 1 KEZ KAYBETTİ

Başakşehir ikinci yarıya da hızlı başladı. 66'da Caiçara'nın köşeden ağlara giden vuruşunu Serkan müthiş kurtardı. Serkan; 68'de bu sefer Ndayishimiye'nin füzesini kornere gönderdi. 83'te ise kaleci Serkan'ın hatalı pasını kapan Deniz, boş kale yerine topu auta attı. Teknik direktör Aykut Kocaman kaçan pozisyon sonrası çok sinirlendi. Geçen sezon da Alanya'da kazanan Alanyaspor, İstanbul'da berabere kaldığı rakibi karşısında yenilmezlik serisini sürdürdü. Akdeniz ekibi, Başakşehir karşısında son 8 maçta sadece 1 kez kaybetti.

İLK YARI HALİMİZLE MAÇI KAYBETTİK

Geçen sezona da deplasmandaki 2-0'lık Hatay mağlubiyetiyle başlangıç yapan Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, Alanya yenilgisi sonrası takıma sitem etti. Alanyaspor karşısında kontrolü ele alabilecek bir oyun ortaya koyamadıklarını vurgulayan Kocaman, "Nispeten cılız ataklar yaptık ancak Alanyaspor karşısında kontrolü ele alacak bir oyun oynadığımız söylenemez. İlk yarıdaki halimizle maçı kaybettik" değerlendirmesini yaptı.

ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDE

Başakşehir-Alanyaspor mücadelesini A Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip etti. Güneş, çekişmeli maçı kendisine ayrılan yerden dikkatli bir şekilde takip etti. Öte yandan Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Chadli ve Crivelli ise kadroda yer almazken, yeni transfer Lima ilk 11'de sahaya çıktı.

3 PUANA RAĞMEN UYARDI

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, kazandıkları için mutlu olduklarını söylerken, henüz tam hazır olmadıklarını belirtti. Çağdaş Atan, "Alanyaspor olarak maçları böyle bitiremeyiz. Ama ilk yarıdaki oyunu 70, 80 dakikaya yayabilirsek, bu sene rekabetçi ve marka değeri yüksek bir Alanyaspor izleteceğiz" dedi.