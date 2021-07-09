Haberler Alanyaspor Son dakika spor haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Alanyasporlu Khouma Babacar'a ziyaret!

Son dakika spor haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Alanyasporlu Khouma Babacar'a ziyaret!

Son dakika spor haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, antrenmanda kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan Alanyaspor'un Senegalli futbolcusu Khouma Babacar'ı ziyaret etti.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 16:27
Son dakika spor haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Alanyasporlu Khouma Babacar'a ziyaret!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un kalp spazmı geçiren futbolcusu Khouma Babacar'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, göğüs ağrısı şikayetiyle dün götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde kalp spazmı geçirdiği tespit edilen ve Alanya'ya getirilen Khouma Babacar'ın tedavisinin sürdüğü hastaneye geldi. Bakan Çavuşoğlu'nu hastane girişinde kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Juventus'ta oynayan milli futbolcu Merih Demiral karşıladı.

Ziyarette Babacar'a geçmiş olsun dileklerini ileten Çavuşoğlu, hastane yetkililerinden futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.


SON DAKİKA