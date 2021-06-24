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Son dakika transfer haberi: Oğuz Aydın Alanyaspor'da! 5 yıllık sözleşme imzalandı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Akdeniz ekibi, 2000 doğumlu sol kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı transfer ettiğini açıkladı. Genç futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. İmzayı atmasının ardından konuşan Oğuz Aydın, "Büyük bir camiaya geldi. Burada olmaktan çok mutluyum." dedi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 15:08
Son dakika transfer haberi: Oğuz Aydın Alanyaspor'da! 5 yıllık sözleşme imzalandı

Transferde gelecek vaat eden potansiyelli isimlere ayrı bir önem veren Alanyaspor, 2000 doğumlu sol kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı kadrosuna kattı. Genç futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Alanyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, Bucaspor 1928'den 2000 doğumlu sol kanat oyuncu Oğuz Aydın ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, "Transferlerimiz devam ediyor. Bucaspor'dan Oğuz Aydın kardeşimiz de Alanyaspor ailesine katıldı. Gelecek vaat eden Oğuz kardeşimizin Alanyaspor çatısı altında kendisini geliştirerek hem bize faydalı olacağını hem de kariyerine katkı sağlayacağını umut ediyorum. Hayırlı olsun." dedi.

Oğuz Aydın ise, "Burada olmaktan çok mutluyum. Büyük bir camiaya geldim. İnşallah hayırlısı olur." diye konuştu.

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