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’da ayrılık

'da ilk ayrılık geldi. Orta saha , ekibinden ayrıldığını açıkladı. Sezon ortasında 'ya ile 3.5 yıllık imza atan 26 yaşındaki orta saha, takımdan ayrıldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Alanyaspor’da ayrılık
'da ilk ayrılık geldi. Orta saha , ekibinden ayrıldığını açıkladı. Sezon ortasında 'ya ile 3.5 yıllık imza atan 26 yaşındaki orta saha, takımdan ayrıldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Acar, 1 kupa 4 maçı olmak üzere toplam 5 maçta oynadı.
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