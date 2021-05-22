Alanyaspor’da ayrılık

Alanyaspor'da ilk ayrılık geldi. Orta saha Hasan Hüseyin Acar, Akdeniz ekibinden ayrıldığını açıkladı. Sezon ortasında Alanya'ya ile 3.5 yıllık imza atan 26 yaşındaki orta saha, takımdan ayrıldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Alanyaspor'dailk ayrılık geldi. Orta saha Hasan Hüseyin Acar, Akdeniz ekibinden ayrıldığını açıkladı. Sezon ortasında Alanya'ya ile 3.5 yıllık imza atan 26 yaşındaki orta saha, takımdan ayrıldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Acar, 1 kupa 4 lig maçı olmak üzere toplam 5 maçta oynadı.