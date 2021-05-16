Son dakika spor haberleri: Alanyaspor'dan Salih Uçan ve Steven Caulker için transfer açıklaması! "Büyük takımlara gidecekler"

Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Ankaragücü'ne konuk olan Aytemiz Alanyaspor, rakibini 1-0 mağlup ederek sezonu 60 puanla 7. sırada noktaladı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Akdeniz ekibinin teknik direktörü Çağdaş Atan, transferin gözde isimleri Steven Caulker ve Salih Uçan'ın geleceği hakkında flaş itiraflarda bulundu.

İki futbolcunun da sözleşmelerinin bittiğini belirten Atan, Salih Uçan ve Caulker'ın büyük takımlara transfer olacağını söyledi.

"BÜYÜK TAKIMLARA GİDECEKLER"

Çağdaş Atan yaptığı açıklamada, "Amacımız istikrar devam ettirmek. Biraz da değişime gideceğiz. 6-7 tane iyi oyuncu almayı planlıyoruz. Seneye yine rekabetçi bir takım oluşturup elimizdeki oyuncuların market değerini arttırmak istiyoruz. Steven Caulker ve Salih Uçan'ın bugün sözleşmesi bitmiş durumda, muhtemelen büyük takımlara gidecekler." dedi.