Haberler Alanyaspor Son dakika spor haberleri: Alanyaspor'dan Salih Uçan ve Steven Caulker için transfer açıklaması! "Büyük takımlara gidecekler"

Son dakika spor haberleri: Alanyaspor'dan ve için transfer açıklaması! "Büyük takımlara gidecekler"

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, ismi 'in dev takımlarıyla anılan ve 'ın geleceği hakkında flaş itiraflarda bulundu. İki yıldızın da takımdan ayrıalcağını belirten Atan, "Steven Caulker ve Salih Uçan’ın sözleşmesi bitmiş durumda, muhtemelen büyük takımlara gidecekler." dedi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 12:11
Son dakika spor haberleri: Alanyaspor'dan Salih Uçan ve Steven Caulker için transfer açıklaması! "Büyük takımlara gidecekler"

Spor Toto 'in 42. ve son haftasında 'ne konuk olan , rakibini 1-0 mağlup ederek sezonu 60 puanla 7. sırada noktaladı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktörü Çağdaş Atan, transferin gözde isimleri ve 'ın geleceği hakkında flaş itiraflarda bulundu.

İki futbolcunun da sözleşmelerinin bittiğini belirten Atan, Salih Uçan ve Caulker'ın büyük takımlara transfer olacağını söyledi.

"BÜYÜK TAKIMLARA GİDECEKLER"
Çağdaş Atan yaptığı açıklamada, "Amacımız istikrar devam ettirmek. Biraz da değişime gideceğiz. 6-7 tane iyi oyuncu almayı planlıyoruz. Seneye yine rekabetçi bir takım oluşturup elimizdeki oyuncuların market değerini arttırmak istiyoruz. Steven Caulker ve Salih Uçan'ın bugün sözleşmesi bitmiş durumda, muhtemelen büyük takımlara gidecekler." dedi.

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