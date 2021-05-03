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Son dakika spor haberi: 'da şoku! Hastaneye götürüldü

Son dakika spor haberi: 'in 39. haftasında , deplasmanda 'ya konuk oldu. Karşılaşmanın 1. dakikasında yıldız futbolcu sakatlandı. Uçan, ambulansla hastaneye götürüldü.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:21 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:33
Son dakika spor haberi: Alanyaspor'da Salih Uçan şoku! Hastaneye götürüldü

'in 39'uncu haftasında 'nın 'u konuk ettiği karşılaşmanın 1'inci dakikasında sakatlanan Alanyasporlu futbolcu , oyuna devam edemedi.

Kasımpaşa'nın 'u konuk ettiği karşılaşmanın 1'inci dakikasında ile girdiği mücadelede yüzüne darbe alan Salih Uçan, oyuna devam edemedi. Karşılaşmanın ilk dakikasında aldığı darbe sonucunda yer kalan Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü da Salih Uçan'ın sedyeyle oyundan çıkmasının ardından 4'üncü hakem 'a 'Elmacık kemiği kırılıyor, hiçbir şey yok!' ifadelerini kullandı.

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