Haberler Alanyaspor Son dakika transfer haberi: Salih Uçan hangi takıma gidecek? Menajeri açıkladı!

Son dakika transfer haberi: hangi takıma gidecek? Menajeri açıkladı!

Son dakika transfer haberi: Spor Toto ekiplerinden 'da forma giyen ve sergilediği performansla da kendine hayran bırakan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Yıldız futbolcunun menajeri , Uçan'ın transferine dair açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 23:57 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 23:59
Son dakika transfer haberi: Salih Uçan hangi takıma gidecek? Menajeri açıkladı!

ekiplerinden 'da göstermiş olduğu performansla Süper Lig devlerinin radarınan giren 'ın menajeri , NTV'ye konuştu.

Salih Uçan'ın transferine ilişkin konuşan Uzun, "Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra İtalya ve İspanya'dan 2 kulüp Salih ile ilgileniyor. Alanyaspor ile sözleşmesi devam ettiği için farklı bir kulüple resmi görüşmemiz veya anlaşmamız olmadı. Fakat kulüplerin teması var. Alanyaspor'la da yeni sözleşme için görüşmemiz olacak. Salih, tercihini sezon sonu yapacak." ifadelerini kullandı.

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