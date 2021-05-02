Son dakika transfer haberi: Salih Uçan hangi takıma gidecek? Menajeri açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da göstermiş olduğu performansla Süper Lig devlerinin radarınan giren Salih Uçan'ın menajeri Koray Uzun, NTV'ye konuştu.

Salih Uçan'ın transferine ilişkin konuşan Uzun, "Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra İtalya ve İspanya'dan 2 kulüp Salih ile ilgileniyor. Alanyaspor ile sözleşmesi devam ettiği için farklı bir kulüple resmi görüşmemiz veya anlaşmamız olmadı. Fakat kulüplerin teması var. Alanyaspor'la da yeni sözleşme için görüşmemiz olacak. Salih, tercihini sezon sonu yapacak." ifadelerini kullandı.