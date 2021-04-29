Haberler Alanyaspor Son dakika spor haberleri: Trafik kazasında hayatını kaybeden Josef Sural unutulmadı

Son dakika spor haberleri: Trafik kazasında hayatını kaybeden unutulmadı

'un 2 yıl önce 29 Nisan gecesi deplasmanı dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden Çek futbolcusu ölümünün ikinci yılında unutulmadı. Turuncu-yeşilli taraftarlar sosyal medya üzerinden #JoseficinAlanyaspor hashtagi açarken Alanyaspor'da teknik direktör , kaptan ve paylaşımlarıyla Sural'ı andı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 10:00
Son dakika spor haberleri: Trafik kazasında hayatını kaybeden Josef Sural unutulmadı

'un 28 Nisan 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ve 1-1 biten maçının ardından futbolculara 2 gün izin verildi. Futbolcular , Djalma Campos, , , , ve , kiraladıkları VIP minibüsle takımdan ayrı dönüşe geçti. 'daki bir firmadan kiralanan minibüs, 29 Nisan gecesi saat 02.30 sıralarında Alanya'ya bağlı Dinek mevkii yakınlarında kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklendi. Kazada Josef Sural, açılan kapıdan yola fırlarken, diğer futbolcular araç içinde savruldu. Başını çarpan ve vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık bulunan Josef Sural, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ÖLÜMÜNÜN 2'NCİ YILINDA UNUTULMADI
Çek futbolcu Josef Sural, ölümünün ikinci yılında unutulmadı. Öncelikle turuncu yeşilli takımın taraftarı sosyal medya üzerinden #JoseficinAlanyaspor etiketiyle paylaşımlar yaptı. Ardından o dönem Alanyaspor'da 'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan şimdiki Alanyaspor Teknik Direktörü , kaptan ve , Sural paylaşımıyla onu yad etti. Öte yandan maçında gol atan ve kazada araçta bulunan Steven Caulker golünü takım arkadaşına armağan etmişti.





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