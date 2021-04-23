Alanyaspor'da zaferin önemli isimlerinden biri de Salih Uçan oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusu atılan 3 golde de asisti yapan isimdi. Salih, ligdeki gol pası sayısını 6'yü yükseltti.
Baklava tadında
Gaziantep, Muhammet Demir ile 2 kez öne geçti ama Akdeniz ekibi pes etmedi. Mustafa Pektemek ve Caulker ile galip geldi.
Alanyaspor'da zaferin önemli isimlerinden biri de Salih Uçan oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusu atılan 3 golde de asisti yapan isimdi. Salih, ligdeki gol pası sayısını 6'yü yükseltti.