Haberler Alanyaspor Baklava tadında

Baklava tadında

, ile 2 kez öne geçti ama ekibi pes etmedi. ve Caulker ile galip geldi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 06:50
Baklava tadında
'in 36. haftasında Aytemiz , sahasında 'i 3-2 mağlup etti. Ligde son haftalarda iniş çıkışlı bir tablo sergileyen temsilcisi, 'in 6. dakikada attığı golle geriye düşüp 18'de 'le durumu eşitledi. bu kez 41'de 'i tekrar öne geçirdi. Ancak 'nın cevabı gecikmedi. Ev sahibi ekip, 45+1'de Caulker'ın sayısıyla soyunma odasına beraberlikle gitti. 53'te bu kez öne geçen Alanyaspor oldu. Mustafa Pektemek kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti. Alanyaspor, bu sonuçla son 4 haftada 2. galibiyetini elde etti. Gaziantep'in galibiyet hasreti ise 3 maça yükseldi.

Alanyaspor'da zaferin önemli isimlerinden biri de oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusu atılan 3 golde de asisti yapan isimdi. , ligdeki gol pası sayısını 6'yü yükseltti.
SON DAKİKA