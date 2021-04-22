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maçı CANLI anlatım

'de 36. hafta heyecanı sürüyor. Günün ilk karşılaşmasında Aytemiz sahasında 'yı konuk ediyor. beIN Sports'ta canlı yayınlanan zorlu mücadelenin canlı anlatımını ise fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 15:56
Alanyaspor Gaziantep FK maçı CANLI anlatım

'de 36. hafta maçları bugün tamamlanıyor. Günün ilk mücadelesinde Aytemiz evinde 'yı ağırlıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

Gaziantep FK'da; kart cezası, Kana Bıyık ile ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. Alanyaspor'da ise tek eksik .

CANLI ANLATIM


MAÇIN İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, , Caulker, , Moubandje, , , Salih; , , Babacar

Gaziantep FK: Günay; , Miranda, Djilobodji, Tosça; Vetrih, Jefferson, Mirallas, Maxim; Dicko, Muhammet Demir

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