Alanyaspor Gaziantep FK maçı CANLI anlatım

Süper Lig'de 36. hafta maçları bugün tamamlanıyor. Günün ilk mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

Gaziantep FK'da; Güray Vural kart cezası, Kana Bıyık ile Andre Felipe ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. Alanyaspor'da ise tek eksik Hasan Hüseyin Acar.

CANLI ANLATIM





MAÇIN İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Salih; Mustafa Pektemek, Davidson, Babacar

Gaziantep FK: Günay; Olkowski, Miranda, Djilobodji, Tosça; Vetrih, Jefferson, Mirallas, Maxim; Dicko, Muhammet Demir

