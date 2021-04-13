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Müthiş dönüş

Akdeniz ekibi, son 35 dakikada Berkan, Efkan ve Mustafa’nın golleriyle coştu, üç maç sonra kazandı. Sonuncu sıradaki ise ligde kalma umutlarını zora soktu

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 23:20 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 06:50
Müthiş dönüş
'de 3 maçtır galibiyete hasret kalan , müthiş bir geri dönüşe sahne olan maçta sonuncu Denizlispor'u ağırladı. Maça hızlı başlayan taraf Alanya oldu. 15'te Bareiro'nun vuruşunu bu sezon ilk kez maça çıkan 20 yaşındaki genç kaleci Abdulkadir kurtardı. Ardından 20'de bu sefer Babacar'ın şutunda Abdulkadir yine başarılıydı. Alanya ataklarını savuşturan yeşil-siyahlılar, ilk yarıda Denizli'deki randevuda da yendiği rakibi karşısında 27'de Bakalorz'un golüyle öne geçti ve devre bu skorla sona erdi.

25 ŞUT, 37 ORTA, 3 GOL
İkinci yarıya da golle başlayan oldu. 51'de defansın arkasına sarkan Bakalorz'un 'al da at' dercesine pasını Tusha ağlara gönderdi ve takımına iki farklı üstünlüğü getirdi. Bu dakikadan sonra maçta Alanya şov başladı. 54'te Berkan farkı bire indirdi. 67'de Efkan frikikten eşitliği sağladı. 88'de ise , kafayla müthiş geri dönüşü ilan eden golü attı: 3-2. Alanyaspor, ligde üst üste 3 maç kaybettikten sonra kötü gidişata 'dur' dedi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Denizli ise ligde kalma umutlarını azalttı.

SON DAKİKA