Müthiş dönüş

25 ŞUT, 37 ORTA, 3 GOL
İkinci yarıya da golle başlayan Horozlar oldu. 51'de defansın arkasına sarkan Bakalorz'un 'al da at' dercesine pasını Tusha ağlara gönderdi ve takımına iki farklı üstünlüğü getirdi. Bu dakikadan sonra maçta Alanya şov başladı. 54'te Berkan farkı bire indirdi. 67'de Efkan frikikten eşitliği sağladı. 88'de ise Mustafa Pektemek, kafayla müthiş geri dönüşü ilan eden golü attı: 3-2. Alanyaspor, ligde üst üste 3 maç kaybettikten sonra kötü gidişata 'dur' dedi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Denizli ise ligde kalma umutlarını azalttı.