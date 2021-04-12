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rövanşı istiyor

Son üç maçından yenilgiyle ayrılan , bugün maçıyla çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 23:41 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Alanyaspor rövanşı istiyor
Son üç maçından yenilgiyle ayrılan , bugün maçıyla çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. İlk yarıda rakibine 1-0 mağlup olan turuncu- yeşilliler, aynı zamanda rövanşı da almak istiyor. Alanyaspor'da sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu 'nın Denizlispor karşısında forma şansı bulması beklenmiyor.
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