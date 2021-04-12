Alanyaspor rövanşı istiyor

Son üç maçından yenilgiyle ayrılan Alanyaspor, bugün Denizlispor maçıyla çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.
Alanyaspor HaberleriGiriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 23:41Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Son üç maçından yenilgiyle ayrılan Alanyaspor, bugün Denizlispor maçıyla çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. İlk yarıda rakibine 1-0 mağlup olan turuncu- yeşilliler, aynı zamanda rövanşı da almak istiyor. Alanyaspor'da sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Efecan Karaca'nın Denizlispor karşısında forma şansı bulması beklenmiyor.