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maçı CANLI

Süper Lig'in 32. haftasında sahasında 'ni konuk ediyor. Akdeniz temsilcisi alacağı galibiyetle ilk 5 sıradaki yerini korumak istiyor. Gençlerbirliği ise düşme hattından ayrılmak için puan veya puanlar kazanmanın peşinde. Alanyaspor - Gençlerbirliği maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 15:56
Alanyaspor Gençlerbirliği maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

ALANYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı 4 Nisan Pazar günü saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

ALANYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Moubandje, Tayfur, Siopis, Berkan, Salih, Kadzior, Davidson, Mustafa

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Candeias, Murat, Sefa, Lima

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