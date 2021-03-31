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Hedef

Başkanı Çavuşoğlu, “Kalan 10 maçta maksimum puanı toplayıp, 5. sıradaki yerimizi korumak istiyoruz. Sezon sonunda ’ne katılmak için mücadele ediyoruz” dedi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 23:12 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Hedef Avrupa

Başkanı , milli maç arasında takımın kalan müsabakalara hazırlığına devam ettiğini söyledi. Ligde hedeflerini anlatan Çavuşoğlu, "Ligde kalan 10 maç var. Ortada 30 puanlık periyot var. 30 puanlık periyotta ne toplayabilirsek toplamak istiyoruz. Ligde 5'inci sıradayız. Yerimizi korumak istiyoruz" dedi. Puan cetvelinde alttaki takımlarla maçlarının olduğuna dikkat çeken Hasan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

İZLENEN FUTBOLCULAR VAR
"Onlar için de bizim için de zor. Biz amacımızdan, hedefimizden şaşmak istemiyoruz. Son zamanlardaki maçlarda ile 'ın sakatlıkları takımımızı etkiledi. adece futbolcu değil, teknik direktörlerimiz, antrenörlerimize transfer teklifi gelirse, en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı oluyoruz. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bizim izlenen futbolcularımız var. Takipte olan futbolcularımız da var. Teklif gelirse değerlendiririz."

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