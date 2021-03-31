Hedef Avrupa

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, milli maç arasında takımın kalan müsabakalara hazırlığına devam ettiğini söyledi. Ligde hedeflerini anlatan Çavuşoğlu, "Ligde kalan 10 maç var. Ortada 30 puanlık periyot var. 30 puanlık periyotta ne toplayabilirsek toplamak istiyoruz. Ligde 5'inci sıradayız. Yerimizi korumak istiyoruz" dedi. Puan cetvelinde alttaki takımlarla maçlarının olduğuna dikkat çeken Hasan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

İZLENEN FUTBOLCULAR VAR

"Onlar için de bizim için de zor. Biz amacımızdan, hedefimizden şaşmak istemiyoruz. Son zamanlardaki maçlarda Babacar ile Efecan'ın sakatlıkları takımımızı etkiledi. adece futbolcu değil, teknik direktörlerimiz, antrenörlerimize transfer teklifi gelirse, en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı oluyoruz. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bizim izlenen futbolcularımız var. Takipte olan futbolcularımız da var. Teklif gelirse değerlendiririz."