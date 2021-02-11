Babacar boş geçmiyor

Galatasaray’a karşı Süper Lig’deki maçta nefis frikik golü atan Senegalli, dün 2 kez fileleri sarstı. Aytemiz Alanyaspor'un Senegalli golcüsü Kouma Babacar, biri lig biri kupa maçı olmak üzere Galatasaray'a karşı 2 maçta 3 gol atmayı başardı. Süper Lig'in 5. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta harika bir frikik golü atan Babacar, Ziraat Türkiye Kupası'nda da sarı-kırmızılıları boş geçmedi. Dünkü maçın 30. dakikasında sahneye çıkan 27 yaşındaki santrfor, Donk ve Marcao'yu ekarte ederek fileleri sarstı. 46. dakikada kazanılan penaltıda da topun başına geçen Babacar, Muslera'yı bir kez daha mağlup ederek 2. golünü attı.