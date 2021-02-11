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Babacar boş geçmiyor

’a karşı ’deki maçta nefis frikik golü atan Senegalli, dün 2 kez fileleri sarstı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 23:55 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Babacar boş geçmiyor
'un Senegalli golcüsü , biri lig biri kupa maçı olmak üzere 'a karşı 2 maçta 3 gol atmayı başardı. 'in 5. haftasında 'nda oynanan maçta harika bir frikik golü atan Babacar, 'nda da sarı-kırmızılıları boş geçmedi. Dünkü maçın 30. dakikasında sahneye çıkan 27 yaşındaki santrfor, ve 'yu ekarte ederek fileleri sarstı. 46. dakikada kazanılan penaltıda da topun başına geçen Babacar, 'yı bir kez daha mağlup ederek 2. golünü attı.
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