Alanyaspor - Çaykur Rizespor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Alanyaspor sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Aytemiz Alanyaspor, konuk takımın 25. dakikada Montassar Talbi ile bulduğu gole 32. dakikada penaltıdan Adam Bareiro ve 90+7. dakikada Mustafa Pektemek ile cevap verdi.

Karşılaşmanın geriye kalan bölümünde başka gol olmayınca mücadele 2-1'lik skorla tamamlandı.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 41 yaptı, Çaykur Rizespor ise 26 puanda kaldı.