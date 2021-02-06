Haberler Alanyaspor Alanyaspor - Çaykur Rizespor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 24. haftasında Aytemiz sahasında ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 15:41 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 18:17
Alanyaspor - Çaykur Rizespor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de 24. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Saat 16.00'da başlayan karşılaşmada sahasında ile kozlarını paylaştı.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Aytemiz Alanyaspor, konuk takımın 25. dakikada Montassar Talbi ile bulduğu gole 32. dakikada penaltıdan Adam Bareiro ve 90+7. dakikada Mustafa Pektemek ile cevap verdi.

Karşılaşmanın geriye kalan bölümünde başka gol olmayınca mücadele 2-1'lik skorla tamamlandı.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 41 yaptı, Çaykur Rizespor ise 26 puanda kaldı.

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