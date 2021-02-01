Alanya gol oldu yağdı

Süper Lig'de önceki gün yağış nedeniyle 19. dakikada ertelenen Alanya-Sivas maçı dün oynandı. Akdeniz ekibi, 14'te Fatih'le bulduğu gol sonrasında ertelenen mücadelede, 45+2'de Davidson'un golüyle ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı.

MARAFONA DEVLEŞTİ

Alanyaspor 60'ta Babacar'la farkı üçe taşıdı. 87'de kazanılan penaltıda Gradel'in vuruşunu Marafona çeldi ancak hakem tekrarlattı. Bir kez daha topun başına geçen Gradel, sadece tabelayı değiştirdi: 3-1.

ALANYA ÇIKIŞTA

Sivasspor'u 3-1'le geçen Alanyaspor, 2 yenilgi, 1 beraberlik aldığı kötü serinin ardından çıkışa geçti. Üst üste 2. kez kazanırken, yenilmezlik serisini 3 maça yükseltmeyi başarıp tırmanışını sürdürdü.

HER ŞEY VAR SKOR YOK

Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Sivas'ta Rıza Çalımbay, gol sorunundan yakındı. Çalımbay, "Bütün istatistiklerde üstünüz ama bunu skora yazdıramıyoruz. Neden böyle oluyor anlamıyorum" dedi.