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gol oldu yağdı

ekibi 1-0 öndeyken yağış nedeniyle ertelenen maçta ’ı 3-1’le geçti. ’ın galibiyet hasreti ise 4 maça çıktı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 22:21 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Alanya gol oldu yağdı

'de önceki gün yağış nedeniyle 19. dakikada ertelenen - maçı dün oynandı. ekibi, 14'te 'le bulduğu gol sonrasında ertelenen mücadelede, 45+2'de 'un golüyle ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı.

MARAFONA DEVLEŞTİ
60'ta 'la farkı üçe taşıdı. 87'de kazanılan penaltıda Gradel'in vuruşunu Marafona çeldi ancak hakem tekrarlattı. Bir kez daha topun başına geçen Gradel, sadece tabelayı değiştirdi: 3-1.

ALANYA ÇIKIŞTA
'u 3-1'le geçen Alanyaspor, 2 yenilgi, 1 beraberlik aldığı kötü serinin ardından çıkışa geçti. Üst üste 2. kez kazanırken, yenilmezlik serisini 3 maça yükseltmeyi başarıp tırmanışını sürdürdü.

HER ŞEY VAR SKOR YOK
Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Sivas'ta , gol sorunundan yakındı. , "Bütün istatistiklerde üstünüz ama bunu skora yazdıramıyoruz. Neden böyle oluyor anlamıyorum" dedi.

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