Maça yağmur engeli!

Alanyaspor'un Sivasspor'u konuk ettiği maça yağmur yağışı damga vurdu. Yoğun sağanak altında oynanan karşılaşma 19. dakikada elverişsiz zemin nedeniyle ertelendi. Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Gradel'in ortasına Hakan kafayı vurup ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağına takıldı.

İLK GOLÜNÜ ATTI

14'TE kullanılan köşe vuruşunda topu Fatih Aksoy ağlara gönderdi: 1-0. Fatih bu sezon ilk golünü kaydetti. 19. dakikada hakem Zorbay Küçük, oyunu durdurdu. Federasyonla yapılan görüşmeler sonucu maç ertelendi. Karşılaşma bugün 16.00'da kaldığı yerden oynanacak.

SİVASSPOR'DA MENDOZA SESLERİ

DG Sivasspor, Fransa Ligue 2 ekibi Amiens'in kanat oyuncusu Stiven Mendoza ile temasa geçti. Kariyerinde 194 maçta 50 gol, 12 asist yapan 28 yaşındaki Kolombiyalı bu sezon 11 maçta 4 gol kaydetti.