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Maça yağmur engeli!

’un, ’u ağırladığı maça sağanak yağış damga vurdu. Ev sahibi 14’te Fatih ile öne geçti. Hakem 19. dakikada maçı erteledi. Bugün 16.00’da kaldığı yerden devam edecek

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 22:20 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 06:50
Maça yağmur engeli!

'un 'u konuk ettiği maça yağmur yağışı damga vurdu. Yoğun sağanak altında oynanan karşılaşma 19. dakikada elverişsiz zemin nedeniyle ertelendi. Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Gradel'in ortasına kafayı vurup ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağına takıldı.

İLK GOLÜNÜ ATTI
14'TE kullanılan köşe vuruşunda topu ağlara gönderdi: 1-0. Fatih bu sezon ilk golünü kaydetti. 19. dakikada hakem , oyunu durdurdu. Federasyonla yapılan görüşmeler sonucu maç ertelendi. Karşılaşma bugün 16.00'da kaldığı yerden oynanacak.

SİVASSPOR'DA MENDOZA SESLERİ
DG Sivasspor, Fransa Ligue 2 ekibi Amiens'in kanat oyuncusu ile temasa geçti. Kariyerinde 194 maçta 50 gol, 12 asist yapan 28 yaşındaki Kolombiyalı bu sezon 11 maçta 4 gol kaydetti.

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